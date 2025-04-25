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Мир

Работу Энди Уорхола могли выбросить вместе с мусором

2 минуты чтения 10:49

Десятки произведений искусства, включая работу знаменитого американского поп-арт художника Энди Уорхола, вероятно, были выброшены вместе с мусором во время  проведения масштабных реставрационных работ в городе Маасхорст в Нидерландах. Об этом пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на заявление местных властей.

Так, в мэрии Маасхорста признали, что утрачены были в общей сложности 46 ценных экспонатов, в том числе шелкография с изображением королевы Нидерландов Беатрикс, созданная Уорхолом в 1980-х годах.

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«Так нельзя обращаться с ценными вещами», — заявил мэр Ханс ван дер Пас в интервью общественному вещателю NOS. «Это серьезный вопрос, когда с общественной собственностью, особенно с произведениями искусства, имеющими культурную и историческую ценность, обращаются так небрежно… Но это произошло. Мы сожалеем об этом», — добавил он.

В мэрии также сообщили, что предметы искусства, о которых идет речь, были частью коллекции округа Уден, которая три года назад объединилась с другими и образовала Маасхорст.

Перед реорганизацией была проведена инвентаризация коллекции округа, а затем ее разделили, передав часть экспонатов в аренду местному музею, тогда как оставшиеся были размещены в новой ратуше или возвращены авторам. После этого обнаружилось, что 46 экспонатов пропали. 

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«Вероятнее всего, произведения искусства были случайно вывезены вместе с мусором», — заявили в мэрии Маасхорста по итогам расследования, которое провело нанятое властями независимое агентство.

В отчете говорилось, что предметы искусства были выброшены в том числе из-за полного отсутствия каких-либо правил, процедур и инструкций по «регистрации, хранению, сохранению и безопасности произведений искусства». 

Авторы расследования отметили, что многие экспонаты во время ремонтных работ хранились в подвале ратуши, «но с ними не обращались бережно». Так, несколько сохранившихся предметов искусства пострадали от воды и других повреждений.

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