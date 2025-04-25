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Мир

ФБР заявило об аресте судьи за помощь иммигранту 

2 минуты чтения 21:13

Агенты ФБР арестовали окружного судью Ханну Дуган из города Милуоки штата Висконсин по обвинению в препятствовании силовикам, пришедшим арестовать иммигранта в здание суда, сообщает The New York Times со ссылкой на текст поданного ФБР иска.

Об аресте в своем аккаунте в социальной сети X сообщил директор ФБР Кэш Патель, однако, как отмечают журналисты, позже он удалил свой пост. Задержание Дуган также подтвердила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Журналисты назвали факт ареста действующего судьи «серьезной эскалацией» в противостоянии Белого дома и судебной системы США.

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ФБР считает, что Дуган якобы вывела иммигранта из Мексики Эдуардо Флореса-Руиса, у которого не было положенных документов, через боковую дверь в зале суда, в котором она проводила заседание, пока правительственные агенты ожидали выхода Флореса-Руиса в коридоре. Силовики утверждают, что судья «вела себя конфронтационно» и спорила с ними.

The New York Times отмечает, что администрация действующего президента США Дональда Трампа требует от судей помогать федеральным властям депортировать нелегальных иммигрантов, несогласным угрожают расследованиями и судебными преследованиями.

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Судье предъявлены обвинения в препятствовании проведению судебного разбирательства федерального агентства и сокрытии лица с целью предотвращения его обнаружения или ареста. Дуган предстала перед федеральным судом в Милуоки в качестве ответчика, затем ее отпустили под подписку о невыезде.

«Ответные действия со стороны исполнительной власти, которые, как представляется, подрывают этот фундамент [функционирования демократии на основе независимости судебной системы], требуют нашего контроля и решительного ответа», — заявил президент национальной ассоциации адвокатов США по уголовным делам Кристофер Веллборн.

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