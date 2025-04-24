Смерть папы римского стала орудием в руках мошенников

Кибермошенники активно используют смерть папы римского Франциска для привлечения жертв на фишинговые сайты и продвижения других мошеннических схем. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на данные, предоставленные компанией, занимающейся кибербезопасностью Check Point.

Специалисты организации рассказали, что обнаружили в соцсетях, в том числе тиктоке и инстаграме, множество фейковых новостей и контента, сгенерированного нейросетями, на тему смерти понтифика. Целью этих постов, как правило, было заманить ничего не подозревающих пользователей на фишинговые сайты или втянуть в другие мошеннические схемы, позволяющие похитить деньги или личные данные.

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В таких публикациях часто использовались созданные ИИ изображения покойного предстоятеля Римско-Католической церкви и фейковые новости. Например, в одной из них утверждалось, что смерть Франциска — мистификация.

По словам экспертов по кибербезопасности, громкие новости, вызывающие у пользователей страх или любопытство, всегда приводят к всплеску мошеннической активности в сети. Это явление стало особенно распространенным после начала в 2020 году пандемии ковида. Тогда представители Google сообщали, что ежедневно выявляют 18 миллионов фишинговых писем в Gmail на тему распространения коронавируса.

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Представители Ватикана сообщили о смерти папы римского Франциска 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Причиной смерти стали инсульт и последовавшая за ним сердечно-сосудистая недостаточность.