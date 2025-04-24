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Интернет и мемы

Аналитики рассказали о подписках россиян на онлайн-кинотеатры

2 минуты чтения 17:03

В России растет число пользователей, которые подписаны на онлайн-кинотеатры. По данным исследовательской компании «ГФК-Русь», в первом квартале 2025 года подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, пользовались 54% жителей российских городов, пишет «Российская газета».

Для сравнения, в предыдущем квартале (четвертом квартале 2024 года) такими подписками пользовались 51% горожан. Сообщается, что доля пользователей платной подписки в первом квартале 2025 года впервые побила свой рекорд, составив 41% против 35% в четвертом квартале прошлого года.

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По данным аналитиков, именно в первом квартале года подписки на онлайн-кинотеатры растут особенно активно. Это связано с крупными премьерами, которые традиционно приурочены к новогодним праздникам, и мощными рекламными кампаниями, сопровождающими эти релизы. Так, в первом квартале 2024 года доля подписчиков увеличилась до 52% по сравнению с 47% в четвертом квартале 2023 года, а доля платящих пользователей — с 33% до 38%.

По данным «ГФК-Русь», опрос проводился в январе—марте 2025 года. В нем приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, включая малые с населением до 100 тысяч человек. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров, в числе которых «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, START, «Билайн ТВ», KION, «Смотрешка» («Мегафон ТВ») и Viju.

Согласно полученным данным, лидером среди онлайн-кинотеатров по общему количеству подписчиков и числу пользователей с платной подпиской остается «Кинопоиск». Онлайн-кинотеатр Okko, в свою очередь, обошел Wink по общему числу подписчиков и отодвинул сервис «Ростелекома» со второго на третье место в рейтинге. 

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Аналитики также выяснили, что уровень проникновения подписки сильнее всего вырос в Москве и Санкт-Петербурге: в первом квартале ей пользовались 60% жителей двух столиц. По данным «ГФК-Русь», все категории городов показали рост и по платящих подписчикам, самый сильный — Москва, Петербург и города-миллионники.

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