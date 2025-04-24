Музыка активирует опиоидные рецепторы в женском мозге

Финские медики выяснили, что прослушивание любимой музыки повышает активность опиоидных рецепторов в мозге у женщин. На исследование, опубликованное в журнале European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, обратило внимание научно-популярное издание N+1.

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В ходе эксперимента 15 женщинам исследователи включали их любимые треки, при этом сканируя активность опиоидных рецепторов с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Также с помощью функциональной МРТ ученые оценивали активность областей мозга во время прослушивания приятной музыки. Для контроля испытуемым помимо выбранной музыки также включали случайные последовательности тонов.

Исследование показало, что система μ-опиоидных рецепторов (MOR) может участвовать не только в первичных вознаграждениях, таких как еда и секс, а также участвует в удовольствии, получаемом от абстрактных стимулов. Ученые отмечают, что на это косвенно указывают исследования о том, что прослушивание приятной музыки облегчает боль и снижает у пациентов потребность в опиоидных обезболивающих, а также повышает болевой порог у здоровых людей.

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Ранее нейробиологи из Великобритании, Германии и Австрии обнаружили, что наблюдение за природой облегчает боль. Участников этого эксперимента били током, показывая при этом виды природы и включая соответствующие звуки, одновременно активность их мозга сканировали в аппарате МРТ, а также испытуемые давали самостоятельную оценку своим болевым ощущениям. Виды природы снижали как субъективный уровень боли, так и активность центров, отвечающих за это чувство.