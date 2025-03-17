Наблюдение за природой снижает боль

Нейробиологи из Великобритании, Германии и Австрии обнаружили, что наблюдение за природой помогает снизить боль — как субъективную, так и на уровне нейронных процессов. На исследование обратило внимание издание The Independent.

В ходе эксперимента испытуемым показывали созданные графическим дизайнером сцены с природными или городскими пейзажами, а также обстановкой офисного помещения. Эти сцены сопровождались соответствующими звуками. В природном пейзаже были звуки журчащей воды, легкого ветра, а также птиц и насекомых, в городской обстановке — автомобилей и строительных работ, а в офисной — шум компьютера и вентиляции.

Stimuli and trial structure of the experiment / Nature exposure induces analgesic effects by acting on nociception-related neural processing / Nature Communications

Во время показа этих сцен участников периодически били током, при этом сканируя активность мозга в аппарате МРТ и спрашивая их личное мнение об интенсивности болевых ощущений. Уровень боли можно было оценивать по шкале от нуля («неощутимо») до 8 («невыносимо»). Предварительно медики убедились, что все 49 добровольцев имеют хорошее здоровье, и получили от них письменное информированное согласие на эксперимент.

Аспирант Венского университета и руководитель этого исследования Макс Штайнингер заявил, что в природной обстановке люди оценивают уровень боли как менее интенсивный. «Однако до сих пор основные причины этого эффекта были неясны. Наше исследование является первым, представившим доказательства с помощью сканирования мозга, что это не просто эффект “плацебо”, обусловленный убеждениями и ожиданиями людей, что природа полезна для них, — вместо этого мозг меньше реагирует на информацию о том, откуда исходит боль и насколько она интенсивна», — объяснил ученый.

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Штайнингер отметил, что эффект от просмотра природных сцен в два раза меньше, чем у обычных обезболивающих препаратов. При этом он рассчитывает, что альтернативные методы облегчения боли помогут улучшить состояние пациентов.