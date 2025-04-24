Китай и Россия собираются построить АЭС на Луне

КНР собирается реализовать проект по постройке постоянной исследовательской станции на Луне, его составной частью является сооружение атомной станции совместно с Россией, сообщает The Times со ссылкой на слова китайских ученых на брифинге для иностранных правительств и международных организаций в Шанхае.

Базу планируют построить к 2035 году, полноценной исследовательской станцией она станет лишь к 2050 году. АЭС должна будет обеспечивать ее работу. К проекту также присоединились Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Пакистан и ЮАР.

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Журналисты отмечают, что идея постройки АЭС дополняет озвученное «Роскосмосом» в 2024 году предложение разместить на Луне большие солнечные батареи. Китай считает, что исследовательская станция может стать базой для пилотируемых миссий на планеты Солнечной системы.

The Times отмечает, что аналогичные планы есть и у США, которые собираются отправить двух астронавтов на Луну уже в 2027 году, а затем создать на спутнике Земли постоянную базу для проведения исследований и планирования будущих полетов на Марс. Предполагается, что ее работа будет также обеспечиваться за счет использования ядерной энергии.

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Ранее, как сообщают журналисты, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что считает достижение статуса космической державы «вечной мечтой» Китая. Страна уже добилась успехов, став первым государством, совершившим контролируемую посадку на обратной стороне Луны.

Россия же, по данным The Times, в настоящий момент разрабатывает атомный грузовой космический корабль, который в тексте назван «космическим буксиром». По словам бывшего главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, в разработке находится «огромное циклопическое сооружение», которое сможет собирать космический мусор и перевозить грузы между орбитами.