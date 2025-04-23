Запрещенный десятилетия назад опасный химикат нашли в канадской форели

Опасный для человека и животных пестицид ДДТ обнаружили в канадской речной форели в «тревожных количествах», спустя десятилетия после запрета его применения. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Дихлордифенилтрихлорэтан, известный как ДДТ, использовался в канадском регионе Нью-Брансуик с 1952 по 1968 год. Несмотря на то, что с тех пор прошли десятилетия, исследователи обнаружили его следы в речной форели в концентрациях, в десять раз превышающих безопасные значения.

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают Мир 8 минут чтения

По словам ведущего автора исследования доцента кафедры изменений окружающей среды и водного биомониторинга в Университете Маунт-Эллисон Джоша Курека, ДДТ в «больших количествах» обнаружили не только в речной форели, но и в озерной грязи на большей части территории провинции. При этом он подчеркнул, что этот химикат является вероятным канцерогеном, а уровень загрязнения им «шокирующе высок».

«Общественность, особенно уязвимые к загрязняющим веществам группы населения, такие как женщины репродуктивного возраста и дети, должны знать о риске воздействия устаревшего ДДТ при употреблении в пищу дикой рыбы», — заявил Курек.

Сработало ли перемирие? Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать Политика 6 минут чтения

Он напомнил, что в 1950-х и 1960-х годах половина хвойных лесов Нью-Брансуика была обработана ДДТ для уничтожения насекомых, переносящих такие заболевания, как малярия и тиф. Власти Канады запретили использование этого инсектицида в 1980-х годах. В 2001 году использование ДДТ было запрещено в сельском хозяйстве во всем мире Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Тем не менее этот химикат по-прежнему разрешен в небольших количествах для борьбы с малярией.