В Турции и Сирии произошло одно из самых мощных землетрясений последних лет. Сотни людей погибли

В ночь на понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Жертвами стихии в этой стране стали по меньшей мере 225 человек. Местная пресса утверждает, что на юге страны не осталось неповрежденных зданий.

Землетрясением разрушены, как промышленные, так и объекты культурного наследия. На юго-востоке страны в провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе. А в городе Газиантеп обрушилась одноименная античная крепость, построенная там римлянами во II веке нашей эры. Эта крепость была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Сирии число погибших в результате землетрясения выросло до 237 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на Минздрав страны. Больше всего пострадал север страны и такие города, как Алеппо, Тартус и Латакия.

Как сообщает сирийский Национальный сейсмологический центр, эпицентр толчков находился на юге страны, а их магнитуда составила 7,7.

В свою очередь, власти Италии предупредили о возможности образования цунами из-за ночного землетрясения. Экстренные службы страны приведены в состояние повышенной готовности.

Источники: Sana, Anadolu

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.