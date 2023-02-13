Из-за землетрясения, которое произошло 6 февраля, в Турции и Сирии погибли почти 40 тысяч человек. Такое количество жертв могло быть в том числе из-за того, что разрушившиеся здания были построены некачественно. Полиция Турции уже начала задерживать подозреваемых в нарушении норм строительства. Вот что об этом известно.

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Можно ли вообще построить здание с защитой от землетрясения? Инженер Шон Уилкинсон из Университета Ньюкасла сказал Euronews, что сделать здания более устойчивыми к землетрясениям можно. Однако это достаточно дорого для застройщиков. До нового землетрясения магнитудой около семи баллов в этом регионе может пройти от сотни до нескольких сотен лет, по словам профессора-геофизика из Имперского колледжа Лондона Саскии Гоуз. Это и вызывает вопросы у застройщиков: стоит ли вкладывать деньги [в укрепление зданий]? «Если это будет сделано, то вероятность обрушения таких зданий будет намного ниже», — уверена Гоуз.

После землетрясения 1999 года на северо-западе Турции в стране ввели строгие строительные нормы, направленные на предотвращение массовых смертей. Тогда погибли около 17 тысяч человек. Было понятно, что это не последнее такое землетрясение: Турция расположена на стыке трех тектонических плит — это одна из самых сейсмоопасных зон в мире.

В невыполнении этих строительных норм сейчас подозревают Мехмета Яшара Джошкуна. Он владеет строительной компанией, которая участвовала в возведении здания Rönesans Residence, где размещались элитные апартаменты с бассейном. После землетрясения оно рухнуло — как и многие другие здания в городе Антакья. В отличие от старых построек, апартаменты Rönesans Residence были сданы в 2013 году. В здании было 12 этажей и 250 квартир — из-за его обрушения погибли сотни людей.

Джошкун пытался сбежать из Турции в Черногорию, но не успел: его задержала полиция в аэропорту Стамбула. По словам самого Мехмета Яшара Джошкуна, он не собирался бежать из Турции, а в Черногорию летел якобы по работе. Джошкун — сооснователь и совладелец компании Antis Montenegro. Почти всеми ее акциями — 95% — владеет его брат Хусейн Ялчин Джошкун. Помимо строительства, компания Antis Montenegro оказывает услуги по вопросам временного проживания и гражданства.

«Хотя моя поездка в Черногорию была запланирована заранее, я купил билет 8 февраля. Нет связи между землетрясением, разрушением Rönesans Residence и моей поездкой в Черногорию. <...> Мы построили объект в соответствии с планом, проектом и законодательством. Поэтому я не считаю себя виновным», — сказал Джошкун. Он утверждает, что не знает, почему разрушилось здание.

«Все разрешения [на строительство] были получены, а муниципалитет и строительная инспекция взяли все необходимые образцы. Были проведены необходимые испытания и обеспечен их контроль. На этих этапах проблем не было, — говорит Джошкун. — <...> На ум приходит только одно: я думаю, что волна землетрясения не похожа ни на одну из когда-либо случавшихся. <...> Я не специалист по землетрясениям, это мои предположения».

Эксперты косвенно подтверждают предположения Джошкуна. Узнать, насколько качественно построено здание, можно лишь «во время следующего землетрясения», сказал в комментарии Euronews инженер Шон Уилкинсон из Университета Ньюкасла.

Джошкун не единственный, кого арестовали. Турецкая прокуратура уже выдала более 100 ордеров на арест застройщиков. Например, задержали Назми Тосуна — ответственного за строительство комплекса Emre Apartmanı'nın в Газиантепе, который разрушился в результате землетрясения. Кроме Тосуна и Джошкуна, государственное информагентство Anadolu Agency назвало имена еще троих задержанных застройщиков.

The Guardian отмечает, что такие действия могут быть политическим решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: ему нужно не потерять рейтинг до выборов, которые должны состояться в мае 2023 года.