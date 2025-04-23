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Мир

В Китае намекнули на возможность появления коронавируса в американской лаборатории

2 минуты чтения 22:26

Представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал появление страницы об «истинном происхождении» коронавируса на сайте Белого дома, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Он назвал гипотезу об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии «дискредитацией» и «необоснованными обвинениями», а также призвал США «перестать прикидываться глухими и немыми, когда речь идет о существующих в отношении них сомнениях в вопросе пандемии». Чиновник также упомянул теорию о возможном происхождении коронавируса на территории США.

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Го Цзякунь имел в виду распространяемую китайскими источниками информацию о создании коронавируса на территории биомедицинских лабораторий на военной базе Форт-Детрик, располагающейся на территории США. Якобы именно здесь, согласно этой теории, и был создан COVID-19, затем распространившийся по всему миру. Корпорация Би-би-си, анализируя эту информацию, называла ее «теорией заговора» и отмечала, что у нее нет реальных доказательств.

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«Мы считаем, что международное сообщество заслуживает четкого объяснения со стороны США», — заявил представитель МИД Китая, призвав прокомментировать «существующие в отношении них [США] сомнения в вопросе пандемии». Газета South China Morning Post также утверждает, что ученые обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови, взятых у людей из Италии и США, еще до официального подтверждения вспышки COVID-19 в Ухани. Журналисты отмечают, что ученым, проверявшим теорию о передаче людям вируса от летучих мышей, не удалось провести второй этап исследований в Китае из-за «постоянных трудностей».

Опубликованная Белым домом 18 апреля информация об «истинном происхождении» коронавируса заключается в поддержке теории о том, что вирус был создан в лаборатории, а затем распространился по всему миру в результате утечки. В частности США заявили, что у работников лаборатории уханьского института вирусологии был иммунитет к COVID-19, а если бы у научного сообщества существовали доказательства иной природы возникновения вируса, то «они бы уже проявились, но этого не произошло».

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