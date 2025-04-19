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Мир

Белый дом рассказал об «истинном происхождении» коронавируса

2 минуты чтения 14:11

На сайте Белого дома появилась страница, на которой говорится об «истинном происхождении» коронавируса. Власти США заявили, что пандемия произошла из-за утечки из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

В качестве доказательств лабораторного происхождения коронавируса на сайте приведены пять аргументов. Так, утверждается, что коронавирус обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. Заражение человека происходило после единичного контакта с вирусом, что нетипично для других пандемий. 

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Также на странице сказано, что в уханьской лаборатории, где занимались исследованием атипичной пневмонии, отсутствовали необходимые условия безопасности. При этом у сотрудников института вирусологии симптомы, соответствующие коронавирусу, проявились осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса. Кроме того, власти США утверждают, что если бы были научные доказательства иного происхождения коронавируса, то «они бы уже проявились, но этого не произошло».

На странице также утверждается, что реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию была «полным провалом», поскольку ВОЗ якобы поддалась «давлению Коммунистической партии Китая и поставила ее политические интересы выше своих международных обязательств». В Белом доме считают, что установленная во время пандемии социальная дистанция «была произвольной и не основывалась на науке». 

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Утверждается, что «убедительных доказательств» в том, что ношение маски способно защитить человека от вируса, не было, а длительные локдауны нанесли «неизмеримый вред не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, особенно негативно повлияв на молодых граждан».

Как отмечает The Washington Post, новая страница, вероятно, основана на прошлогоднем отчете, который подготовили представители Республиканской партии. Она пришла на смену другой странице Covid.gov, на которой была информация о том, как бороться с вирусом, в частности как сделать бесплатный тест и куда можно обратиться за лечением.

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