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Мир

Собаки радуют хозяев больше друзей

2 минуты чтения 10:08

Команда исследователей из Венгрии выяснила, что собаки приносят хозяевам больше радости, чем самые близкие человеческие отношения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, пишет The Guardian.

В исследовании, которое проходило в два этапа  — с апреля 2011 года по февраль 2013 года и с января 2022 года по декабрь 2023 года — приняли участие 717 владельцев собак. Около 20% респондентов были родителями, а почти 80% состояли в романтических отношениях.

Участников исследования просили оценить свои отношения с питомцем, ребенком, партнером, ближайшим родственником и лучшим другом по 13 критериям, включая близость, надежность, удовлетворенность, баланс власти и качество общения. Они также должны были ответить, как часто они проводят с ними время, должны ли их защищать и опекать, испытывают ли раздражение, насколько уверены в прочности связи и кто в этих отношениях доминирует.

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Выяснилось, что респонденты ставили собак выше партнеров, ближайших родственников и лучших друзей по таким характеристикам, как чувство близости и потребность в заботе. Негативных взаимодействий с питомцем также было меньше, чем с детьми, партнерами или родственниками.

Кроме того, собаки получили более высокие оценки по параметрам привязанности, надежности и поддержки, чем родственники и лучшие друзья.

«Собаки предлагают исключительно положительные отношения с минимальным уровнем конфликтов, дают сильную социальную поддержку и предоставляют уникальную возможность полностью контролировать жизнь другого живого существа», — отметила ведущий автор исследования профессор Энико Кубинии.

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Исследователи утверждают: собаки — это не просто «пушистые дети» для их хозяев или лучшие друзья, а нечто среднее между тем и другим.

«Собака может играть с ребенком и быть ему товарищем, может стать хорошим соседом по квартире, лучшим другом для одинокого молодого человека, заменой ребенку для молодой пары, кем-то вроде брата или сестры после рождения детей, внуком и важнейшим источником социальной поддержки для одиноких пожилых людей», — говорит Кубинии.

Первый автор исследования из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша Борбала Турчан добавила: хотя отношения между владельцем и собакой в значительной степени напоминают связь родителя и ребенка, их важной особенностью, помимо неравенства, является низкий уровень конфликтов, что делает эти отношения похожими на самые лучшие дружеские связи.

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