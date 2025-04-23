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Мир

Групповое изнасилование несовершеннолетней привело к протестам в Португалии

2 минуты чтения 01:06

В феврале в больницу Беатрис Анжело недалеко от Лиссабона обратилась 16-летняя девушка, чье имя не называется. Она приехала в сопровождении матери и рассказала, что ее изнасиловали несколько человек. По ее словам, они сняли происходящее на видео и выложили в TikTok, однако суд не стал заключать их под стражу, сообщает El Pais.

Врачи сообщили об произошедшем в полицию. По данным правоохранителей, девушка встретилась со своим знакомым недалеко от дома. С ним было еще несколько человек, которых она не знала. «Они группой принуждали жертву к половым актам и записывали их на видео, против ее воли распространяя в социальных сетях», — заявили в полиции. Одно из выложенных видео набрало 32 тысячи просмотров, однако никто не сообщил о нем в полицию.

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В конце марта были задержаны три человека в возрасте от 17 до 19 лет. Судья предъявил им обвинения в изнасиловании, похищении человека и изготовлении детской порнографии, но не стал заключать их под стражу. Обвиняемых обязали еженедельно являться в полицию и не подходить к девушке ближе, чем на 50 метров. 

После этого обвиняемые опубликовали в своих соцсетях ролики и заявили о своей невиновности. «Я прошу вас не верить всему, что вы видите по телевизору. Мы договорились с ней встретиться… Но мы приехали и ничего с ней не делали, не трогали ее или что-то еще. Поскольку она была расстроена, она выдумала большую историю и создала большую проблему», — заявил один из них.

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Другой обвиняемый еще до задержания общался в TikTok со своим другом, который спросил его о «самом безумном поступке» в его жизни. Отвечая, обвиняемый упомянул «оргию с известными тиктокерами» и заявил, что после этого девушка не могла ходить и должна была обратиться в больницу. По его словам, он был в компании еще трех или четырех человек и «хотел бы сделать это снова».

Судебное решение вызвало волну протестов в Португалии. «Решение суда посылает опасный сигнал о безнаказанности, подрывая доверие к системе правосудия и укореняя культуру насилия в отношении женщин и девочек. Неэффективность примененных мер отражается в поведении обвиняемых, которые продолжают использовать социальные сети для посягательств на достоинство жертвы», — говорится в заявлении португальской Платформы по защите прав женщин.

Также критике подверглось отсутствие мер в отношении тех, кто просматривал видео, но не сообщил о нем в полицию, а также в отношении соцсетей, которые допускают «свободное распространение криминального контента и часто монетизируют его». В результате была создана петиция с требованием запретить обвиняемым пользоваться соцсетями и принять более строгие меры защиты девушки. Ее подписали более семи тысяч человек и 151 организация.

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