Сенат США может расследовать конспирологическую теорию о терактах 11 сентября

Председатель Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям республиканец Рон Джонсон намерен провести слушания по расследованию популярной конспирологической теории о терактах 11 сентября 2001 года. Об этом, как пишет издание Politico, сообщил представитель сенатора.

Сам Джонсон незадолго до этого появился в подкасте известного праворадикального блогера и своего однофамильца Бенни Джонсона. Там сенатор повторил один из самых популярных конспирологических тезисов, посвященных событиям 11 сентября, заявив, что одно из зданий рядом с башнями-близнецами Международного торгового центра (МТЦ) обрушилось в результате «контролируемого подрыва».

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Речь идет о здании номер 7 МТЦ, которое рухнуло спустя несколько часов после того, как самолеты, управляемые террористами из Аль-Каеды, врезались в башни-близнецы. По официальной версии, причиной обрушения стал пожар, начавшийся из падавших сверху горящих обломков. За несколько часов неконтролируемого горения структурная целостность здания нарушилась, что привело к его обрушению.

Тем не менее это крушение стало поводом для рождения множества конспирологических теорий. По одним из них, это здание было специально подорвано американскими властями, что скрыть некую секретную информацию, которая могла находиться в расположенном там отделении ЦРУ. По другим, «контролируемый подрыв» стал причиной обрушения не только здания номер 7, но и самих башен- близнецов.

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Politico напоминает что после появления этих конспирологических теорий фраза «авиакеросин не может расплавить стальные балки» стала мемом в интернете. Тезисы конспирологов позже были опровергнуты в результате расследования, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий, который является частью Министерства торговли. Однако сенатор Джонсон назвал его «коррумпированным», сославшись на популярный среди конспирологов документальный фильм.

«Что на самом деле произошло 11 сентября? Что мы знаем? Что скрывается?Я предполагаю, что американское правительство скрывает очень многое из того, что знает об 11 сентября», — заявил сенатор. При этом он пожаловался ведущему подкаста, что его считают конспирологом. «Но», — добавил он, — «именно так они скрывают правду».