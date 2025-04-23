Фигуристка Евгения Медведева рассказала об «обретении себя»

Двукратная обладательница серебра на Олимпийских играх по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношениях с собственным телом в шоу Саши Сулим «Вещдоки».

По словам Медведевой, она по-настоящему «обрела себя» и научилась понимать свое тело после завершения карьеры в фигурном катании. «Когда ты в большом спорте, ты не особо можешь показывать свою важность, потому что ты должен выходить и работать, пахать. Вот закончишь карьеру, будешь доказывать свою важность. Вот я ее когда закончила, или когда я уже к этому подходила, мне нужно было себя обрести. Не найти заново, не вернуть себе себя, а вот что-то абсолютно новое в себе открыть», — отметила Медведева.

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Она также рассказала, ссылаясь на слова спортивного психолога, что обычные люди ищут контакт между телом и мыслями, а спортсмены, напротив, разрывают его.

«Ты не должен думать, что ты делаешь. Особенно у нас, фигурное катание очень сложный вид спорта. <…> [Приходится] прыгать три оборота в воздухе и приземляться с нагрузкой в 200 килограммов на позвоночник. И вот тогда у меня был разрыв между головой и телом, когда ты не задумываешься. Вот ты хочешь просто пойти и прыгнуть, ты идешь и прыгаешь. То есть там как будто бы нет этого инстинкта самосохранения, просто ты идешь биться головой об лед и тебе нормально. Вот тогда в фигурном катании все супер», — пояснила фигуристка.

Медведева добавила, что в процессе взросления она начала понимать, что делать три оборота в воздухе и приземляться, стараясь не сломать себе что-нибудь, «ненормально».

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«Ты когда начинаешь об этом думать, это уже начало конца определенного. И в момент, когда я заканчивала карьеру, у меня уже создавался вот этот стык между головой и телом. Там еще были разные обстоятельства, в основном это травмы, коронавирус, который меня сильно подкосил, и я решила, что хорош себя мучать», — подчеркнула спортсменка.

По ее словам, в какой-то момент она поняла, что она «в ладах со своей головой и со своим телом», что усложнило занятие фигурным катанием. «Я не единственная такая. У многих девчонок такое действительно есть, либо это периодами появляется, либо это просто селится в голове, и все, и до свидания», — сказала Медведева.

При этом фигуристка отметила, что разногласия между мыслями и телом появляются чаще у женщин, чем у мужчин. По ее мнению, у фигуристов нет «такого блока в голове».