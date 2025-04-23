Новая Зеландия подверглась беспрецедентному нашествию многоножек

Португальские многоножки терроризируют жителей южных пригородов Веллингтона — столицы Новой Зеландии. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание пишет, что местные жители жалуются на вонь, которую распространяют тысячи мертвых членистоногих, которыми завалены улицы, а также на живых многоножек, заползающих в дома. Больше других от нашествия пострадали районы Саутгейт, Айленд-Бэй и Овиро-Бэй.

Кадр: Stuff Digital Limited

«Ты постоянно начеку. Эти твари повсюду. Бывало, я просыпалась с многоножкой на лице. Вся терраса, тропинка, все просто кишит ими… Каждую ночь мы выходим с баллончиком и пытаемся от них избавиться», — рассказала одна из местных жительниц по имени Джорджия Осборн. По ее словам, только за неделю она собрала вокруг своего дома пять мусорных мешков мертвых многоножек. При этом, если наступить на насекомое, то выделяется «желто-флуоресцентная» жидкость, которая издает «очень горький, резкий запах» и оставляет пятна на одежде.

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Португальские многоножки могут достигать 45 миллиметров в длину и откладывают за раз до 80 яиц. При этом в Новой Зеландии они не имеют природных врагов, из-за чего их популяция растет огромными темпами. В Новую Зеландию они попали давно, предположительно, на кораблях и самолетах из Австралии. Тем не менее нынешнее нашествие этих членистоногих называют беспрецедентным. Так, по словам местных жителей, раньше многоножки появлялись на срок не более двух недель, а в этот раз нашествие продолжается уже более двух месяцев.

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Обеспокоенные граждане обратились за помощью к властям, однако те пока не предпринимают никаких действий. В местной экологической службе пояснили, что действующие нормы не предусматривают никаких мер по борьбе с многоножками, так как этот вид не признан вредителем. В связи с этим представители местного самоуправления потребовали от соответствующих ведомств немедленно наделить португальских многоножек таким статусом.