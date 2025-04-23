Лесбийское реалити-шоу впервые покажут в Южной Корее

Стриминговая платформа Wavve на этой неделе запускает первое в Южной Корее реалити-шоу об отношениях женщин под названием «ToGetHer». Премьера назначена на 25 апреля, сообщает The Korea Times.
Издание отмечает, что новое реалити-шоу — это продолжение проекта «His Man», в котором рассказывалось о романтических отношениях между мужчинами. Новой программой, как отмечается, займется та же команда.
Шоу «His Man», которое стартовало в 2022 году и длилось три сезона, заняло первое место по количеству новых платных подписок на стриминговой площадке Wavve, а его участники, не являющиеся знаменитостями на момент съемок, часто попадали в топы индексов популярности.
Теперь продюсеры решили посвятить реалити-шоу исключительно лесбийским отношениям. Этот проект уже называют важным шагом к более разнообразному и инклюзивному представлению ЛГБТ-персон в индустрии развлечений Южной Кореи, подчеркивает издание «Коса».
Платформа Wavve уже выпустила тизер проекта, в котором показала силуэты участниц. Известно, что действие реалити-шоу разворачивается на острове Чеджу. Зрителям также показали отрывки из некоторых сцен, в которых девушки делятся своими надеждами. Так, они говорят, что хотят найти отношения «на всю жизнь» и «мечтают о романтичной любви».
Некоторые фразы, которые можно услышать в анонсе программы, намекают на «интенсивность и очарование грядущих романов», отмечает The Korea Times.