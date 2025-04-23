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Мир

Медики испытают анализ крови сразу на 12 видов рака

2 минуты чтения 19:40

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) испытает на пациентах новый анализ крови miONCO-Dx с применением искусственного интеллекта, который должен помочь выявлять 12 распространенных типов рака, включая рак кишечника и груди. Эксперимент проводится в рамках программы «раньше, быстрее и дешевле», с помощью которой британские чиновники хотят находить рак на ранней стадии, сообщает The Times.

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В испытании примут участие восемь тысяч пациентов. Тест, разработанный учеными из Саутгемптонского университета, использует ИИ, чтобы находить в образцах крови микроРНК — фрагменты генетического материала опухолей.

Для анализа miONCO-Dx, который производит британский стартап Xgenera, требуется 10-15 капель крови, его стоимость составляет 120-300 фунтов стерлингов (160-400 долларов). Исследователи уже провели первые испытания на 20 тысячах пациентов и утверждают, что точность теста составляет 99 процентов. Национальная служба здравоохранения рассчитывает, что благодаря новому методу диагностики больше не придется проводить пациентам инвазивные процедуры, такие как колоноскопия и биопсия.

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Ранее издание Би-би-си сообщило, что в Имперском колледже Лондона разработали домашний тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Это устройство с помощью образца менструальной крови позволяет узнать результат за 15 минут вместо нескольких дней или недель, которые требуются для стандартного анализа на ВПЧ.

Некоторые штаммы ВПЧ могут вызвать рак шейки матки, который является четвертым по распространенности раком у женщин по всему миру. В России это заболевание — одна из основных причин смерти молодых женщин.

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