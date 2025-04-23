Медики испытают анализ крови сразу на 12 видов рака

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) испытает на пациентах новый анализ крови miONCO-Dx с применением искусственного интеллекта, который должен помочь выявлять 12 распространенных типов рака, включая рак кишечника и груди. Эксперимент проводится в рамках программы «раньше, быстрее и дешевле», с помощью которой британские чиновники хотят находить рак на ранней стадии, сообщает The Times.

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В испытании примут участие восемь тысяч пациентов. Тест, разработанный учеными из Саутгемптонского университета, использует ИИ, чтобы находить в образцах крови микроРНК — фрагменты генетического материала опухолей.

Для анализа miONCO-Dx, который производит британский стартап Xgenera, требуется 10-15 капель крови, его стоимость составляет 120-300 фунтов стерлингов (160-400 долларов). Исследователи уже провели первые испытания на 20 тысячах пациентов и утверждают, что точность теста составляет 99 процентов. Национальная служба здравоохранения рассчитывает, что благодаря новому методу диагностики больше не придется проводить пациентам инвазивные процедуры, такие как колоноскопия и биопсия.

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