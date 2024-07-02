Разработан домашний тест на вирус папилломы

Шанзиана Фойя, которая занимается исследованиями в Имперском колледже Лондона, разработала неинвазивный тест на вызывающий рак шейки матки вирус папилломы человека (ВПЧ), пишет BBC. Внимание на публикацию обратила Kosa.media.

Сейчас для выявления ВПЧ у женщин берут мазок из цервикального канала. Однако, как пишет издание, Фойя разработала устройство под названием Papcup, которое с помощью образца менструальной крови позволяет провести анализ в домашних условиях и всего за 15 минут вместо нескольких дней или даже недель, требующихся для обычного теста на ВПЧ.

«Это небольшое устройство размером с мой кулак. Вы добавляете к нему образец менструальной крови, которую собираете тампоном. В устройстве есть биосенсор, который считывает, как много ВПЧ в образце, и выдает результат примерно через 15 минут», — сказала Фойя.

На данный момент устройство Papcup прошло стадию техническо-экономического обоснования и сейчас разрабатывается его прототип. Клинические испытания начнутся как только она будет готов.

«Мы разработали механическую конструкцию, электронику и доказали концепцию биодатчиков. Теперь нужно собрать все это воедино и продемонстрировать, привлечь инвестиции, чтобы усовершенствовать биосенсор, а потом провести клинические испытания, чтобы в итоге представить его женщинам как готовый продукт», — говорит продолжает Фойя.

В Великобритании, по данным Национальной службы здравоохранения, около трети женщин не посещают гинекологов для сдачи мазков, упуская шанс обнаружить штаммы ВПЧ, которые могут вызвать рак.

Рак шейки матки является четвертым по распространенности раком у женщин во всем мире. В 2018 году в одной из статей журнала Cancer Epidemiology говорилось, смертность от рака шейки матки в России превратилась у молодых женщин в одну из основных причин смерти, которая стала главной среди всех онкологических заболеваний.

Так, если в 2000 году было выявлено 12 342 таких случая, в 2010 году их было уже 14 719, в 2021 году — более 15 000. При этом в группе женщин до 40 лет рост составил более 60%, а в группе моложе 29 лет — 150%.

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