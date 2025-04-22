Женщину обвинили в убийстве отказавшегося от легальной эвтаназии партнера

50-летняя Кайли Эллина Трасвелл-Моббс арестована по обвинению в убийстве своего партнера, который отказался от ранее принятого решения о добровольной эвтаназии, сообщает The Times со ссылкой на материалы судебного заседания.
У жителя Австралии Дэвида Моббса была болезнь двигательного нейрона, которая приводит к быстрой утрате способности ходить, говорить и есть. Журналисты отмечают, что она обычно приводит к смерти в течение нескольких лет после постановки диагноза. Мужчина принял решение добровольно уйти из жизни, но затем захотел подробнее изучить законодательство, что якобы не понравилось Трасвелл-Моббс.
Во время судебного заседания прокурор заявила, что власти обвиняют женщину в трех попытках введения смертельной комбинации лекарств своему партнеру через трубку для питания. «Ее поведение было целеустремленным и решительным. Это продолжалось в течение нескольких часов всю ночь», — отметила прокурор.
Прокурор настаивает, что введение лекарств произошло вечером в день, когда мужчина во время встречи по поводу паллиативной помощи выразил намерение отложить эвтаназию, чтобы изучить закон штата Квинсленд о добровольном уходе из жизни, который на тот момент действовал менее года. Представитель стороны обвинения заявила о наличии нескольких присутствовавших на встрече свидетелей, которые видели, что Моббс захотел отложить вопрос об эвтаназии минимум на неделю.
Полиция отмечает, что располагает свидетельскими показаниями сиделки, которая подтвердила, что женщина сказала об этой ситуации, что «больше не может это терпеть». Трасвелл-Моббс сама призналась полицейским во введении лекарств партнеру, однако заявила, что он выразил желание уйти из жизни. Ее адвокат считает, что женщина не считает себя виновной в убийстве, однако ей может грозить обвинение в пособничестве суициду.
Журналисты отмечают, что процедура эвтаназии в Австралии предполагает обращение за медицинской помощью. Закон штата Квинсленд предполагает обязательную оценку сложности диагноза практикующим врачом.