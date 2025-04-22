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Мир

Женщину обвинили в убийстве отказавшегося от легальной эвтаназии партнера

2 минуты чтения 19:19

50-летняя Кайли Эллина Трасвелл-Моббс арестована по обвинению в убийстве своего партнера, который отказался от ранее принятого решения о добровольной эвтаназии, сообщает The Times со ссылкой на материалы судебного заседания.

У жителя Австралии Дэвида Моббса была болезнь двигательного нейрона, которая приводит к быстрой утрате способности ходить, говорить и есть. Журналисты отмечают, что она обычно приводит к смерти в течение нескольких лет после постановки диагноза. Мужчина принял решение добровольно уйти из жизни, но затем захотел подробнее изучить законодательство, что якобы не понравилось Трасвелл-Моббс.

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Во время судебного заседания прокурор заявила, что власти обвиняют женщину в трех попытках введения смертельной комбинации лекарств своему партнеру через трубку для питания. «Ее поведение было целеустремленным и решительным. Это продолжалось в течение нескольких часов всю ночь», — отметила прокурор.

Прокурор настаивает, что введение лекарств произошло вечером в день, когда мужчина во время встречи по поводу паллиативной помощи выразил намерение отложить эвтаназию, чтобы изучить закон штата Квинсленд о добровольном уходе из жизни, который на тот момент действовал менее года. Представитель стороны обвинения заявила о наличии нескольких присутствовавших на встрече свидетелей, которые видели, что Моббс захотел отложить вопрос об эвтаназии минимум на неделю.

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Полиция отмечает, что располагает свидетельскими показаниями сиделки, которая подтвердила, что женщина сказала об этой ситуации, что «больше не может это терпеть». Трасвелл-Моббс сама призналась полицейским во введении лекарств партнеру, однако заявила, что он выразил желание уйти из жизни. Ее адвокат считает, что женщина не считает себя виновной в убийстве, однако ей может грозить обвинение в пособничестве суициду.

Журналисты отмечают, что процедура эвтаназии в Австралии предполагает обращение за медицинской помощью. Закон штата Квинсленд предполагает обязательную оценку сложности диагноза практикующим врачом.

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