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Мир

Преподаватель колледжа подделал документы ради отношений с девушками и вынудил одну из них сделать аборт

2 минуты чтения 18:00 | Обновлено: 18:01

Учитель колледжа в китайской провинции Шаньдун подделал собственные документы, чтобы встречаться со студентками других учебных заведений. Одну из девушек преподаватель принуждал к аборту, рассказывая, что в противном случае его отец покончит с собой, сообщила South China Morning Post.

Мужчина восемь лет преподавал экономику в колледже Университета Ляочэня, его фамилия — Ву, узнали журналисты. Колледж 13 апреля заявил, что начал расследование в отношении преподавателя после анонимного сообщения о поведении сотрудника.

В заявлении учебного заведения говорилось, что педагог нарушил «как дисциплинарные правила, так и моральные стандарты учителей». Ву оказывал «негативное влияние» на общество, скрывая свою личность, когда встречался со студентками из других учебных заведений, заявил колледж.

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Руководство учебного заведения приняло решение уволить преподавателя, аннулировать его квалификационный аттестат, а также исключить из Коммунистической партии, пишет издание.

Кто именно донес на Ву, неизвестно, но текст письма руководству колледжа широко разошелся в Интернете, рассказали журналисты.

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В письме руководству колледжа говорится, что Ву подделал в документах свое имя, возраст, место работы и семейное положение ради встреч с более чем десятью девушками. Все они учились в других учебных заведениях.

В начале этого года одна из девушек забеременела, и Ву заставил ее сделать аборт, говорится в письме. Мужчина объяснил необходимость прерывания беременности тем, что его родители хотели своему сыну девушку из привилегированной семьи, а отец даже угрожал, что, если женщина не сделает аборт, то он покончит с собой.

В письме говорится, что Ву использовал во время свиданий другое имя, «потому что знал, что эти девушки не соответствуют требованиям его родителей». На самом деле мужчина считал, что колледж может наказать его за свидания с учащимися, пишет South China Morning Post.

По словам автора письма, Ву говорил ему, что в случае увольнения уедет работать в столицу провинции, город Цзинань, или за границу.

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