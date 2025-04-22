Оксфордские академики десятилетиями пили вино из человеческого черепа

Академики из Оксфордского университета на протяжении десятилетий пили вино из чаши, изготовленной из человеческого черепа. Об этом говорится в новой книге профессора Дэна Хикса, куратора отдела мировой археологии в музее Питт-Риверса при Оксфордском университете, пишет The Guardian.

По словам Хикса, чаша с серебряной окантовкой и подставкой, изготовленная из отполированной черепной коробки, регулярно использовалась на официальных ужинах в Вустер-колледже Оксфорда вплоть до 2015 года. В 2019 году колледж пригласил профессора провести исследование, чтобы установить происхождение черепа и понять, как он стал «болезненной разновидностью столовой посуды».

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Результаты исследования легли в основу книги Хикса «Every Monument Will Fall» («Каждый памятник падет»), посвященной жестокому колониальному прошлому и разграбленным человеческим останкам. В ней рассказывается «позорная история черепа», который, после того как из него стало протекать вино, использовали в качестве чаши для подачи шоколадных конфет.

Хиксу не удалось обнаружить информацию о человеке, чьи останки были использованы для создания этой чаши, однако радиоуглеродный анализ показал, что черепу около 225 лет. Его размер и косвенные улики свидетельствуют о том, что он был привезен из Карибского бассейна и, возможно, принадлежал порабощенной женщине, добавил ученый.

По данным газеты, чаша была передана Вустер-колледжу в 1946 году бывшим студентом Джорджем Питтом-Риверсом, чье имя выгравировано на серебряном ободе. Этот сосуд принадлежал его деду, Огастусу Генри Лейн Фоксу Питт-Риверсу, викторианскому британскому солдату и археологу, основавшему музей Питта-Риверса в 1884 году. Именно в том году старший Питт-Риверс купил чашу на аукционе Sotheby’s. Согласно лоту, сосуд был тогда установлен на деревянной подставке, под которой был вставлен шиллинг королевы Виктории. Серебряные клейма на оправе подтверждают, что чаша была изготовлена в 1838 году — в год коронации королевы Виктории.

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«Отвратительно осознавать, что преподаватели Оксфорда — в этом оплоте привилегий, обогатившегося за счет столетий колониального насилия и грабежа — пили вино из человеческого черепа, который, возможно, принадлежал порабощенного человеку и настолько был лишен ценности, что его превратили в предмет обихода», — заявила депутат от Лейбористской партии, председатель межпартийной парламентской группы по вопросам репараций африканцам Белл Рибейро-Эдди.

Представитель Вустер-колледжа сообщил, что чаша действительно долгое время использовалась как столовая посуда, однако десять лет назад сосуд был перемещен в архив университета, и с тех пор доступ к нему был навсегда закрыт.



