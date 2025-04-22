Употребление фруктов с алкоголем помогает обезьянам подружиться

Группе британских ученых из Университета Эксетера Великобритания впервые удалось заснять поведение диких шимпанзе, напоминающее человеческое застолье. Обезьяны, которые в обычной жизни редко делятся едой, вместе употребляли в пищу ферментированные плоды хлебного дерева. По мнению исследователей, это помогает животным налаживать между собой социальные связи по аналогии с совместным распитием спиртных напитков людьми. Отчет о своей работе ученые опубликовали на сайте университета.

Позже исследователи протестировали плоды хлебного дерева, которые вместе ели обезьяны, на содержание алкоголя. Максимальный зафиксированный уровень составил 0,61% по объему (ABV). По словам ученых, это небольшая концентрация, однако употребление в пищу большого количества таких плодов они сравнили с «потягиванием светлого пива» человеком.

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Исследователи подчеркнули, что им удалось зафиксировать десятки случаев таких обезьяньих «застолий». По их мнению, это может быть важным механизмом для формирования социальных связей внутри групп животных.

«Для человека совместное употребление алкоголя связано с укреплением социальных связей. Мы задаемся вопросом — может ли нечто подобное происходить и у шимпанзе», — заявила Анна Боуленд из Центра экологии и сохранения Университета Эксетера.

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Ученые отметили, что вкупе с открытием генетической адаптации к усвоению этанола у общего предка человекообразных обезьян и человека такое поведение шимпанзе может говорить о его эволюционных корнях. «Если шимпанзе действительно ищут ферментированные плоды намеренно, это может говорить о древнем происхождении традиции совместного приема пищи», — пояснила соавтор исследования Кимберли Хокингс.

Осенью 2024 года издание The Guardian, проанализировав множество научных работ, пришло к выводу, что практически все животные на земле в том или ином виде употребляют алкоголь. При этом у тех из них, кто часто употребляет в пищу забродившие фрукты, развивается значительная толерантность к опьянению.