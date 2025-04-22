Мужчину сожгли заживо на глазах у полицейских из-за подозрений в убийстве жителя Эквадора

В Эквадоре толпа местных жителей вывела задержанного мужчину из полицейского участка и подожгла его. В результате мужчина погиб, сообщают эквадорские издания Extra и Ecuavisa.

По их данным, мужчина был задержан полицией по подозрению в убийстве местного жителя. Сообщалось, что он открыл стрельбу рано утром 20 апреля в Плайяс-де-Куябено, отдаленной деревне в тропических лесах Амазонки. Около шести утра его схватили местные жители и передали полиции.

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Extra пишет, что мужчину звали Ханн Бритш и что он является гражданином Англии, однако в официальных документах его личность не разглашается, отмечает издание. Полицейские доставили мужчину в участок и вызвали представителей нескольких спецподразделений Национальной полиции. Его планировали отправить в Лаго-Агрио, один из кантонов провинции Сукумбиос, и передать судебным органам.

Однако примерно через шесть часов, около 12:30 по местному времени, толпа местных жителей ворвалась в участок и схватила задержанного. Его вывели на улицу и подожгли. При этом полицейские решили не вмешиваться в происходящее, поскольку люди могли «нанести ущерб их безопасности или государственной собственности».

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В отчете полиции, с которым ознакомилось издание Extra, сказано, что спецподразделения не успели вовремя прибыть на место из-за труднодоступности региона — туда нужно добираться по реке. «Несмотря на предварительное предупреждение о риске для задержанного, самосуд предотвратить не удалось», — говорится в отчете.

Издание также отмечает, что Конституция Эквадора признает право коренных народов самостоятельно принимать ряд решений, но в то же время устанавливает некоторые ограничения. Так, их решения должны уважать права человека и не противоречить национальному законодательству. Самосуд и убийство человека, даже по подозрению в совершении правонарушения, считаются преступлением и могут расследоваться фискальными органами.

The Telegraph пишет, что погибшего жителя Эквадора, вероятно, звали Родриго Чавес. Также, по данным издания, пока неизвестно, были ли какие-либо задержания или аресты после убийства предполагаемого англичанина.