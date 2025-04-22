Новые версии ИИ врут чаще старых

Новые версии языковых моделей ИИ o3 и o4-mini от создателя ChatGPT компании OpenAI придумывают ответы, которые не соответствуют действительности, чаще старых, сообщает научно-популярное издание Naked Science со ссылкой на издание TechCrunch.

Разработчики, как сообщают журналисты, пока не могут понять причину увеличившегося процента «галлюцинирования» — в техническом отчете OpenAI указывает, что для этого компании необходимо провести «дополнительные исследования». Эта ситуация нарушает предыдущую тенденцию разработок языковых моделей, когда каждая последующая версия превосходила свою предшественницу.

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Внутренние тестирования OpenAI показали, что новые версии выдают неверные ответы даже чаще, чем выпущенные первыми в серии o1 и o1-mini. Модель o3 ошиблась в ответе на 33% вопросов в формате PersonQA — это вдвое больше показателей предыдущих версий. o4-mini показала результат хуже, 48% ошибок.

Независимое исследование, проведенное исследовательской лабораторией Transluce, показало, что o3 может придумывать ответ даже на вопрос о том, какие действия модель предпринимает для поиска ответов. Модель также склонна выдавать неработающие ссылки на сайты. Исследователи предположили, что такой результат может быть связан с тем, что используемый тип обучения для этой линейки моделей усиливает проблемы, которые обычно смягчаются на этапе стандартного постобучения.

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OpenAI отмечает, что новые версии моделей все же стабильно работают с запросами по математике и написанию кода. Компания предполагает, что рост количества ошибочных заявлений связан с тем, что ИИ теперь выдает большее количество ответов. При этом сейчас o3 и o4-mini, которые считаются «думающими» моделями, показывают результаты хуже, чем актуальная «недумающая» версия ChatGPT.