Неуверенность в поддержке окружающих заставляет людей отказываться от борьбы против изменения климата

Большинство людей поддерживают мысль о необходимости мер по борьбе с изменением климата, но воздерживаются от действий из-за уверенности, что их точку зрения разделяет меньшинство, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты нескольких исследований ученых из разных стран мира.

Журналисты отмечают, что во многих регионах мира большинство опрошенных соглашаются с тем, что используемых на данный момент методов борьбы с изменением климата недостаточно, но при этом недооценивают число своих сторонников. Это, по мнению экспертов, заставляет людей думать, что такие идеи непопулярны, и не поддерживать их публично.

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«Политика глобального перераспределения пользуется поддержкой большинства, даже среди людей в странах с высоким уровнем дохода, которые понимают, что им придется за это платить», — рассказал сотрудник Международного центра исследований в области окружающей среды и развития во Франции Адриен Фабр. Он отметил, что многие люди занимаются самоцензурой и не голосуют за экологические инициативы на выборах.

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Журналисты отмечают, что согласно выводам одного из исследований, в котором приняло участие 140 тысяч человек из 187 стран и территорий, 89% опрошенных согласились с тем, что правительства их стран должны рассматривать изменение климата в качестве одного из приоритетных направлений своей политики, 67% заявили, что приоритет должен быть «очень высоким» или «высоким».

Журналисты со ссылкой на данные других исследований отмечают, что во многих странах сохраняется высокий разрыв между реальной поддержкой идей о необходимости борьбы с изменением климата с субъективной оценкой количества таких людей среди их сторонников. Это, по мнению ученых, влияет и на то, какой процент от своего дохода люди готовы пожертвовать на достижение этой цели.

Чем сильнее опрошенные верят, что их сограждане готовы внести личный вклад в борьбу с изменением климата, тем большее количество средств они готовы пожертвовать. Тенденция сохраняется во многих странах мира — ученые уверены, что преодоление общественных заблуждений по поводу незначительной поддержки экологических идей может привести к значительным положительным эффектам.