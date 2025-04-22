Владелица магазина наказала сотрудницу зарплатой в виде монет в пакете

Владелица магазина на Тайване выдала увольняющейся сотруднице последний расчет в виде сотен монет, сложенных в пластиковый пакет. Свой поступок она объяснила «шоковым воспитанием» за, по ее словам, плохое отношение к коллегам и регулярные пропуски. Об этом пишет газета South China Morning Post.

О произошедшем в соцсетях рассказала 19-летняя жительница города Тайнань по фамилии Лю, которая работала в магазине напитков. По ее словам, после увольнения начальница выдала ей последнюю зарплату — 6 972 тайваньских доллара (17,4 тысячи рублей) — в виде монет разного номинала, которые лежали в пластиковом пакете. Лю утверждает: ей потребовался час для того, чтобы внести 690 монет на свой счет в банке.

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«Я даже заметила, что в пакете не хватает 20 тайваньских долларов, и сказала об этом начальнице. В ответ она при всех пошутила: “О, нищенка пришла, дайте ей двадцатку”», — рассказала Лю.

Владелица магазина, в свою очередь, заявила, что использовала метод «шокового воспитания», из-за плохого отношения сотрудницы к работе.

«Я сказала ей, что на работе нужно уважать других и выстраивать нормальные отношения с коллегами. Она отмахнулась и сказала, что была раздражительной просто потому, что только проснулась», — рассказала владелица магазина телеканалу TVBS News.

Предпринимательница также обвинила бывшую сотрудницу в том, что та якобы взяла часть зарплаты авансом после месяца работы и отсутствовала на рабочем месте три дня без предупреждения.

«Властям нужно пересмотреть трудовое законодательство Тайваня. Я поддерживаю борьбу с эксплуатацией работников, но почему при этом нет механизмов для работы с теми, кто прогуливает без причины?» — сказала она.

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Владелица магазина утверждает, что готова была обменять монеты на банкноты, если девушка извинится, но та отказалась.

В Бюро трудовых дел мэрии Тайнаня заявили, что подобный подход, «безусловно, не является этичным и уважительным», однако формально нарушения закона в этом кейсе нет. По словам главы отдела охраны труда Ли Сюаньчана, работодательница не задержала выплату и не урезала зарплату своей сотруднице.