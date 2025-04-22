Миллениалы чаще остальных чувствуют себя виноватыми из-за выхода в отпуск

Миллениалы в США чаще представителей других поколений чувствуют себя виноватыми за то, что берут выходные для заботы о себе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov по заказу бренда холодного чая Halfday, пишет Newsweek.

В опросе, проведенном с 14 по 19 марта 2025 года, приняли участие 3767 взрослых американцев. Исследование касалось случаев, когда люди берут выходные исключительно ради отдыха, а не по причине болезни или визита к врачу.

Согласно полученным результатам, самой «виноватой» возрастной группой оказались миллениалы в возрасте от 29 до 44 лет. Так, 58% представителей этого поколения признались, что всегда испытывают чувство вины, когда берут оплачиваемый отпуск ради отдыха, заботы о себе и своем ментальном здоровье. За ними следуют зумеры: 55% из них сообщили, что испытывают вину за такой отдых.

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На третьем месте оказались представители поколения X — чувство вины по тем же причинам испытывают 48%. На четвертом месте значатся беби-бумеры (55 лет и старше) — 40%.

По словам авторов исследования, результаты подчеркивают растущую обеспокоенность проблемой баланса между работой и личной жизнью, выгорания и сохраняющегося культурного табу на перерывы в условиях постоянной «включенности». Хотя молодые сотрудники часто выступают за дни для заботы о ментальном здоровье и отстаивают право на личные границы, опрос показал: многим по-прежнему некомфортно в полной мере пользоваться таким временем.

«Миллениалы испытывают чувство вины за то, что берут отпуск, потому что начали карьеру в особый период — когда технологии стремительно развивались, а от сотрудников стали ожидать постоянной доступности. <…> В США баланс между работой и личной жизнью почти всегда смещен в сторону работы, особенно по сравнению с другими странами. Кроме того, многих пугает мысль, что после возвращения из отпуска им придется разгребать гору накопившихся дел», — сказал сооснователь Halfday Майк Ломбардо.

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По словам Ломбардо, дело не только в работе: на всех платформах растет популярность контент о культуре «постоянной занятости», который внушает, что непрерывный труд ведет к успеху. Со временем людей приучили к мысли, что перерывы или отпуск — это признак недостаточной амбициозности или мотивации, заявил он.

Ломбардо подчеркнул: отдых необходим для здоровья и достижения успеха, поэтому очень важно «делать паузы и перезагружаться, чтобы не допустить выгорания».



