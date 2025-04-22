Duolingo начнет учить пользователей игре в шахматы

В приложении для изучения иностранных языков Duolingo появится курс обучение игре в шахматы. Об этом пишет издание The Verge.

По его данным, курс рассчитан на новичков и позволит им изучить базовые принципы игры. При старте обучения у пользователя попросят назвать его уровень знаний — от нулевого до среднего. После этого приложение адаптирует задания в соответствии с указанным уровнем.

Так, для тех, кто совсем не знаком с шахматами, курс обучения начинается с объяснения того, как ходят фигуры, как брать фигуры противника и что такое шах и мат. Тем, кто многократно допускает ошибки, приложение подскажет правильный ход с помощью стрелок.

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Каждый следующий этап обучения будет соответствовать определенному уровню рейтинга Elo — эта система, которую принято использовать для определения шахматных навыков у профессиональных игроков и любителей. Кроме того, по мере обучения пользователи смогут играть мини-матчи или полные партии против компьютерного оппонента по имени Оскар.

«После первой недели вы не столкнетесь с уровнем гроссмейстера, но расслабляться нельзя — Оскар накажет за ошибки», — предупредили разработчики. По их словам, возможность играть против живых соперников пока не предусмотрена, но, возможно, появится в будущем. Старший менеджер по продукту Duolingo Эдвин Бодж, подчеркнул, что главная цель запуска нового курса — «заинтересовать шахматами новое поколение».

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Бета-тестирование курса обучения шахматам в Duolingo начнется на операционной системе iOS для англоязычных пользователей, а спустя 4–6 недель он станет доступен пользователям Android, а также получит поддержку других языков.

«Мы хотели расширить возможности обучения в приложении, и шахматы стали очевидным кандидатом. Это игра, которую могут освоить люди любого возраста, но для повышения мастерства требуются тысячи часов практики. Мы решили, что она идеально впишется в формат Duolingo», — пояснил Бодж выбор разработчиков.

При этом в компании не уточнили будут ли при обучении шахматам использовать те методы пассивно-агрессивного манипулирования, благодаря которым прославилась сова Duolingo.