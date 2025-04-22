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Мир

Airbnb начнет показывать полную стоимость жилья сразу

2 минуты чтения 12:53

Популярный онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb будет по умолчанию показывать своим пользователям полную стоимость, включая сервисные сборы, налоги и другие необходимые платежи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В компании объяснили нововведение приверженностью сервиса к «доступности и прозрачности». В свою очередь, CNN отмечает, что Федеральная торговая комиссия США ранее анонсировала новые правила работы отелей, площадок по аренде жилья и продаже билетов, которые вступят в силу 12 мая. По ним сервисам будет запрещено включать так называемые «мусорные платежи» в общую сумму к оплате.

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Как поясняли в ведомстве, новые правила гарантирует пользователям «прозрачную» систему, которая позволит им знать полную стоимость оказываемой услуги сразу. При этом отмечается, что нововведение не ограничивает сервисы во взимании платы за «удобство» и «обслуживание», а лишь обязывает информировать о них своих клиентов до момента оплаты.

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В 2019 Airbnb начал показывать своим пользователям полную цену аренды по умолчанию в некоторых регионах Австралии, Канады и Европы. В 2022 году пользователям сервиса в Канаде и США стала доступна опция включения показа полной цены аренды. По данным CNN, с тех пор ей воспользовались почти 17 миллионов клиентов площадки.

При этом представители Airbnb утверждали, что появление этой опции привело к глобальному снижению цен на уборку номеров и съемных квартир. Так, по данным сервиса, в 2023 году после запуска этой опции плата за уборку была снижена или вовсе отменена авторами примерно 300 тысяч объявлений об аренде.

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