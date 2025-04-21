Женщину нашли живой спустя несколько месяцев после ее похорон в США

Шанита Хопкинс, жительница города Рочестер в американском штате Нью-Йорк, рассказала, что ее сестра, объявленная полицией умершей в феврале 2024 года, обнаружилась живой в ноябре того же года в Детройте. Об этом сообщает местная телекомпания WROC-TV.

Ранее полиция сообщила семье, что тело Шанис Крюс, пропавшей летом 2021 года, было найдено на пустыре. Причиной смерти объявили передозировку наркотиками. Родственникам запретили осмотреть тело, сославшись на сильное разложение, они были вынуждены провести быструю процедуру кремации. ДНК-текст подтвердил, что власти выдали семье женщины чужое тело.

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После того, как Крюс прекратила общение со своей семьей и двумя детьми в июле 2021 года, они подали заявление о ее пропаже, но новостей не поступало до 2024 года, когда в апреле полиция заявила об обнаружении ее тела. Родственники изначально восприняли названную причину смерти скептически, не поверив, что женщина употребляла наркотики. Полученный после кремации прах семья смешала с прахом матери Крюс и Хопкинс и разложила по кулонам.

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В ноябре 2024 года Хопкинс получила сообщение от незнакомца из Детройта, который приложил фотографию похожей на ее сестру женщины, и рассказал, что она пришла на одно из мероприятий в качестве волонтера. В ходе разбирательств семья сдала анализы для проведения ДНК-теста, которые показали, что кремированная женщина не является их родственником.

Журналисты сообщают, что в бюро судебно-медицинской экспертизы родственникам Крюс предложили компенсировать затраты на кремацию, однако они они возмущены произошедшим и считают, что действия полицейских не были ошибкой. С точки зрения сестры пропавшей, они намеренно отдали останки неопознанной женщины, чтобы закрыть дело о пропаже другого человека.

«Нельзя стереть тот момент, когда полицейский пришел и сказал: „Шанис Крюс нашли мертвой на улице, как мусор“. Вы не можете отнять те чувства», — рассказала Хопкинс. Пока ей не удалось связаться с сестрой, но женщина уже обратилась с просьбой о помощи в полицию Детройта.