СМИ: нейрохирург на Бали уговаривал россиянку сделать ее ребенку трепанацию черепа «на всякий случай»

Россиянка Дарья рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что врачи на индонезийском острове Бали настойчиво предлагали вскрыть череп ее семилетнему сыну Никите, который упал со второго этажа, однако для операции не было показаний. В пятницу об этой истории сообщил телеграм-канал о медицинской помощи россиянам на Бали KNITTER.

По словам Дарьи, 13 апреля ее сын остался дома с няней, залез на парапет второго этажа, оступился, упал и потерял сознание. Родители отвезли его на такси в больницу Siloam Hospital, в пути ребенка рвало кровью, и у него начались судороги.

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По данным KNITTER, врачи не обнаружили кровотечений в желудочно-кишечном тракте, ему поставили диагноз эпидуральная гематома — скопление крови между костями черепа и твердой оболочкой мозга. Сначала врачи заявили, что трепанация черепа не требуется, однако на следующий день начали уговаривать провести срочную операцию.

В пятницу KNITTER писал, что семья мальчика проконсультировалась у пяти нейрохирургов из России, которые единогласно подтвердили, что операция не требуется. Сегодня Дарья рассказала каналу «Осторожно, новости», что поговорила с семью российскими специалистами, которые сказали, что необходимости вскрывать череп нет.

Дарья рассказала «Осторожно, новости», что вместе с отцом ребенка успела внести депозит на операцию в размере 450 миллионов рупий (2,2 миллиона рублей), но позднее они отказались от операции. Она утверждает, что на следующий день врач говорил, что можно было сделать операцию «для профилактики». По данным KNITTER, нейрохирург при этом предлагал все же сделать операцию «на всякий случай».

Оба телеграм-канала сообщают, что мальчик выздоровел без оперативного вмешательства. «Осторожно, новости» пишут, что Никиту уже выписали из больницы.

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«И это не первый раз,когда врачи сети клиник BIMC и Siloam — пытаются вскрыть череп пациенту просто так,ради денег (операция стоит на секундочку — 25.000$). Но всегда это были взрослые пациенты, а тут — ребенок», — отмечает KNITTER.

Ранее KNITTER рассказывал историю россиянина Александра Казакова, которому в этой же больнице удалили метр кишечника вместе с аппендиксом. После операции у него начались осложнения, он вернулся в Россию и прошел реабилитацию в институте Вишневского.