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Мир

Шотландки вынуждены ездить в Англию ради поздних абортов

2 минуты чтения 15:55

Активисты в Шотландии обвинили министров в том, что те не выполняют свои юридические и моральные обязанности. По их словам, все больше «крайне уязвимых женщин» вынуждены ездить в Англию за сотни километров, чтобы получить доступ к абортам на поздних сроках, недоступным в их стране. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным газеты, ни один из 14 региональных органов здравоохранения Шотландии не предоставляет женщинам услуги по прерыванию беременности после 20 недель, за исключением особых случаев, связанных с аномалиями плода или угрозой для жизни женщины. Это происходит несмотря на то, что три года назад шотландское правительство пообещало устранить это «очевидное неравенство». Кроме того, в Великобритании аборт разрешен на общих основаниях до 24 недели.

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Единственная альтернатива для женщин в Шотландии на сегодняшний день — обратиться за помощью в благотворительную организацию British Pregnancy Advisory Service (BPAS), а затем отправиться в длительную, тревожную и дорогостоящую поездку в клинику в Англии. Хотя большинство абортов проводится до 20 недель, есть женщины, которые нуждаются в этом позже и по различным причинам.

«Подавляющее большинство женщин, желающих сделать аборт после 20 недели беременности, крайне уязвимы. Возможно, они не обращались в службы раньше, потому что у них есть проблемы с зависимостью, они являются жертвами домашнего насилия или просто очень молоды и боятся признаться в своей беременности родным», — рассказала  соосновательница организации Back Off Scotland, выступающая за права женщин на аборт, Люси Грив.

В организации напомнили, что беременность у некоторых женщин протекает скрытно и без явных симптомов. Одна из них — 23-летняя Эшли, которая узнала о своей беременности на 19 неделе. По ее словам, ни она, ни ее партнер, не были финансово и психологически готовы к тому, чтобы содержать ребенка.

Эшли вспоминает: во время УЗИ врач сказала, что в Шотландии ей ничем не смогут помочь и предложила обратиться за помощью в BPAS. «До сих пор не верится, что мне пришлось звонить в благотворительную организацию, чтобы получить нужную поддержку. Я живу в регионе с самой крупной системой здравоохранения в Шотландии, и даже там мне не смогли помочь», — сказала она.

По словам Эшли, поездка в Англию была очень напряженной — девушка была расстроена, напугана и испытывала боль, однако ей нужно было взять себя в руки, так как она едет в чужую страну. Переживания усилились, когда по прибытии в клинику их встретили протестующие против абортов, которые протягивали им свои листовки прямо в лицо.

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Оглядываясь назад, Эшли говорит, что «смирилась» с решением прервать беременность, но поездка только усилила травму от этого решения. «Ни одна женщина не должна проходить через это. Все было бы иначе, если бы я могла сделать это, не выходя из дома и не беспокоясь о деньгах», — добавила она.

По данным газеты, в 2024 году в английских клиниках BPAS прошли лечение 88 женщин из Шотландии. В предыдущем году их было меньше — 67.

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