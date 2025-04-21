Жителям Литвы раздали таблетки на случай аварии на АЭС в Беларуси

Почти 200 тысяч жителей Литвы получили таблетки йодида калия. Их начали бесплатно раздавать в апреле этого года, сообщает портал Delfi со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.

«Таблетки йодида калия уже получили 195 тысяч человек, которым они были выделены за счет средств государства. Всем этим жителям автоматически были выписаны электронные рецепты, по которым они могут бесплатно получить таблетки в аптеках», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что это около 18% от общего числа жителей, которые постоянно проживают в радиусе до ста километров от беларусской АЭС в Островце.

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В Минздраве также добавили, что жители Литвы могут самостоятельно приобрести йодид калия в аптеках. Эти таблетки предназначены для защиты щитовидной железы от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода, который вызывает в том числе раковые заболевания.

О том, что власти Литвы запланировали раздавать таблетки йодида калия, стало известно в начале этого года. Тогда отмечалось, что беларусская АЭС, расположенная в 50 километрах от Вильнюса, считается потенциально опасной не только для Литвы, но и для соседних стран.

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«В случае аварии радиация может затронуть до одной трети населения Литвы», — предупреждали специалисты. Литовские эксперты отметили, что строительство АЭС шло с нарушением технологических и экологических стандартов. При этом в Беларуси это отрицали.

В первый раз Литва раздавала йодид калия в 2020 году, однако сейчас срок их годности подходит к концу. В этот раз Литва закупила пять миллионов таблеток на общую сумму в 500 тысяч евро.