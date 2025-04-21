Мужчина поджег свой дом ради встречи с пожарными

В британском графстве Нортумберленд молодой мужчина дважды за ночь устроил пожар в собственном доме, чтобы вызвать пожарных. Мужчину задержали, и суд пришел к выводу, что хозяин дома оба раза устраивал возгорание преднамеренно, «будучи одержим пожарной службой», сообщила The Telegraph.

Мужчине 26 лет, его зовут Джеймс Браун, он живет в городе Эшингтон, рассказали журналисты со ссылкой на Королевский суд Ньюкасла. Согласно судебным документам, около 20:15 вечера 9 сентября 2023 года Браун позвонил в пожарную службу, сообщив о возгорании у себя дома. Мужчина сказал, что искры от электросчетчика воспламенили постельное белье в шкафу.

Прибывшие по вызову пожарные потушили небольшой очаг пламени, после чего отключили подачу электроэнергии и уехали. Газета пишет, что поврежденным оказался только бельевой шкаф — из-за дыма и высокой температуры.

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Примерно через 90 минут Браун сообщил о новом возгорании на том же месте. Прибывшая на место бригада обнаружила, что пламенем охвачено постельное белье. Несмотря на отсутствие в доме электричества, Браун дал бригаде те же объяснения, что и в первый раз. Правоохранители заподозрили, что пожар был устроен умышленно, пишет The Telegraph.

«Полиция задержала обвиняемого и, казалось, он вполне обрадовался своему аресту. Казалось, он был в восторге от присутствия пожарных и полиции», — рассказал на суде представитель обвинения Джо Хедворт.

Сам Браун во время заседания заявил, что в идеальном мире хотел бы стать пожарным. В ночь двойного пожара мужчина снимал на видео работу прибывших расчетов у себя дома, а за последние 12 месяцев 80 раз обращался в пожарную службу, говорится в материалах дела.

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Браун признал себя виновным в поджоге по неосторожности и создании угрозы жизни. Суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года и 150 часам неоплачиваемой работы.

«Если вы живете в доме с террасой и устраиваете пожар, существует реальная опасность, что вы можете кого-то убить. Вы напрасно тратите ресурсы пожарной команды, которые могли бы быть использованы для более важных дел, когда жизни людей находятся в опасности», — сказал судья Роберт Адамс, обращаясь во время заседания к Брауну.

Адвокат подсудимого Пенни Холл заявила, что ее подзащитный испытывает раскаяние и пытается примириться с тем фактом, что «если бы произошел пожар, это могло привести к реальной опасности и люди действительно могли погибнуть».

У Брауна диагностирован аутизм, ранее он работал уборщиком самолетов, а сейчас ищет новую работу, пишет The Telegraph.