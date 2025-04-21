Родители слишком поздно начинают говорить с детьми о половом созревании в США

В США 41% родителей начинают разговаривать с сыновьями и дочерьми о половом созревании только по инициативе самих детей. Откладывая важный разговор, родители подвергают детей риску быть напуганными из-за изменений в их теле, о которых они никогда не слышали. Об этом пишет CNN со ссылкой на национальный опрос о здоровье детей, опубликованный Детской больницей C.S. Mott.

По данным издания, опрос проводился в феврале 2025 года среди 911 родителей, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте 7-12 лет. Исследователи хотели выяснить, когда и как родители ведут с детьми разговоры о половом созревании.

Согласно результатам, лишь 36% родителей считают, что говорить об этом стоит до 10 лет, хотя половое созревание может начаться раньше. Авторы предполагают, что многие откладывают такие разговоры из-за неловкости и чувства стыда.

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Исследователи подчеркивают: говорить о половом созревании нужно раньше, чем было принято думать, и это вовсе не обязательно должен быть разговор о сексе. Речь идет именно о физиологических и эмоциональных изменениях, связанных с взрослением.

«Когда мы говорим о детях младшего возраста — 7, 8, 9, может быть, даже 10 лет, когда только начинается половое созревание, — им вовсе не обязательно говорить о сексе. Детям в этом возрасте важнее понять, какие изменения происходят или скоро произойдут с их телом и эмоциями. Обычно мы чувствуем себя спокойнее, меньше тревожимся и лучше справляемся с трудностями, когда понимаем, чего ожидать», — подчеркнула соавтор исследования и научный сотрудник департамента педиатрии Университета Мичигана в Анн-Арборе Сара Кларк.

По ее словам, исследователи также пытались понять, почему многие подростки оказываются неготовыми к изменениям, которые происходят с ними в период полового созревания и связано ли это с тем, что родители не говорят с ними на эту тему. Согласно опросу, около 44% родителей сообщили, что просто не знают, как говорить с детьми о половом созревании. В этом случае эксперты советуют оставить все предрассудки, выбрать спокойную и уединенную обстановку — прогулку на природе, поездку на машине и просто начать говорить.

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«Представляйте информацию спокойно и объективно. Важно, чтобы ребенок знал, что он не одинок в этом опыте — эти изменения нормальны. Дайте возможность задавать вопросы… и вернитесь к этому разговору позже», — советует детский и подростковый психиатр Массачусетской общей больницы и Гарвардской медицинской школы Неха Чаудари.

По ее словам, если начать говорить о половом созревании заранее, ребенок будет понимать, что физические изменения, через которые ему предстоит пройти, — это нормально и происходит с каждым. Это также даст возможность развить здоровые способы справляться с эмоциями и начать их практиковать до того, как гормональные изменения начнут влиять на их настроение.

«Если вы ждете, пока ваш ребенок перейдет в среднюю школу, то скорее всего, будет уже слишком поздно. К этому времени он уже столкнется с неожиданными изменениями в своем теле и поведении, или он будет замечать эти изменения у своих друзей», — сказала она.

Сара Кларк добавила, что дети, которые развивается позже, могут начать переживать, и задаваться вопросом: «Что со мной не так?»