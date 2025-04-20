СМИ: Трамп задумал «радикальную реформу» Госдепартамента

Президент США Дональд Трамп «на этой неделе» может подписать указ о «радикальной реструктуризации» Госдепартамента, которая подразумевает ликвидацию почти всех его подразделений в Африке и закрытие посольств и консульств по всему континенту. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект указа Белого дома.

Как пишет издание, проект указа включает в себя сокращение подразделений, занимающихся вопросами изменения климата, беженцев, демократии и прав человека, а также упразднение бюро международных организаций, которое поддерживает связь с ООН. В качестве цели этих изменений указана «оптимизация выполнения миссий» и сокращение «растрат, мошенничества и злоупотреблений».

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Вместо имеющихся подразделений Госдепартамент предлагается разделить на четыре региональных бюро, охватывающих Индо-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Евразию.

Bloomberg пишет, что изменения, если они будут реализованы, станут одной из крупнейших реструктуризаций Госдепартамента с момента его основания в 1789 году. По словам источников издания, знакомых с документом, 16-страничный проект был распространен среди дипломатов по всему миру. Реорганизация, согласно документу, должна пройти до 1 октября этого года.

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Кроме того, проект указа предполагает увольнения карьерных дипломатов и госслужащих. Также будет разработан новый экзамен для дипломатической службы, требующий «соответствия внешнеполитическому видению президента». Помимо этого, в проекте говорится, что Госдепартамент должен значительно расширить использование искусственного интеллекта при составлении документов, а также для «разработки и обзора политики» и «оперативного планирования».

Также в проекте предусмотрено сокращение престижной стипендии Фулбрайта — по этой программе обучаются тысячи студентов по всему миру. Ее предлагается предоставлять только магистрантам, которые обучаются на программах, связанных с национальной безопасностью. При этом приоритет будет отдаваться тем, чьи программы включают в себя изучение «важнейших языков», включая китайский, русский, фарси и арабский.

Отмечается, что содержание указа еще может измениться до того, как его подпишет Трамп.