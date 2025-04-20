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Мир

В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы

2 минуты чтения 18:33

Ученые из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) разработали и успешно провели испытания неядерной водородной бомбы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования.

По данным издания, вес бомбы составил два килограмма. В результате ее взрыва образовался огненный шар температурой свыше тысячи градусов по Цельсию. Он продержался более двух секунд — это в 15 раз дольше, чем при взрыве эквивалентного количества тротила. При этом при создании бомбы не использовались какие-либо ядерные элементы.

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Отмечается, что при разработке бомбы ученые использовали твердотельный материал для хранения водорода на основе магния — гидрид магния. При активации обычными взрывчатыми веществами этот материал подвергается быстрому термическому разложению и выделяет воспламеняющийся водородсодержащий газ.

«Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется. Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях», — говорится в исследовании.

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Ученые утверждают, что водородная бомба может вызвать продолжительное термическое повреждение в том числе алюминиевых сплавов. При этом, как отмечает SCMP, в исследовании не уточняется, как ученым удалось получить достаточное количество гидрида магния, поскольку ранее его можно было производить в лабораториях только в объеме нескольких граммов в день.

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