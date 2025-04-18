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Интернет и мемы

В соцсетях восхитились новым образом и альбомом Глюкозы

2 минуты чтения 17:42

Певица Glukoza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) 11 апреля выпустила новый альбом в жанре электронной музыки «Harmony». В сети, как пишет издание «Коса», положительно оценили и новый образ артистки, и восемь новых треков. 

На написание нового альбома Ионову вдохновило участие в проекте «Гараж» Славы Марлоу, где он выступает в роли продюсера и помогает артистам в создании новых треков. 

«Мне просто было в кайф, я получала удовольствие. Образ, куда ведет команда, запись, отклик — весь этот проект был интересным. Ведь к сложившемуся образу привыкаешь, становишься его заложником», — рассказала Glukoza РБК Life. 

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По словам артистки, последние несколько лет оказались для нее непростыми, а на протяжении всего 2024 года она искала в жизни гармонию, отсюда и название альбома. 

«В какие-то моменты я ощущала состояние полного раздрая, когда ты рассыпаешься, находишься в тревоге, чувствуешь давление. Поэтому мне очень хотелось обрести это чувство, когда тебя не беспокоит общественное давление, когда ты самостоятельно можешь с ним справиться, когда есть внутри некая защита. Так что гармония — это моя защита. Она пригодится вообще в любой ситуации», — пояснила Glukoza. 

На странице певицы в инстаграме под ее последними фотографиями много восторженных отзывов. Фанатам понравилась новая музыка и преображение самой певицы. 

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«Новый образ просто пушка! А новый стиль песен еще круче. Никогда не слушала Глюкозу. Теперь постоянно у детей и в машине играет. Очень современная музыка и подача», — говорится в одном из комментариев. 

Сам альбом там называют потрясающим и радуются, что певица сделала такое «come back». Некоторые фанаты артистки посчитали, что Glukoza — это «лучшее, что сейчас происходит с российской музыкой», но посетовали, что российская публика «по-настоящему не оценит» альбом. А другие радовались, что Glukoza «смогла освободиться от рамок». 

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