Создатели «Черного зеркала» поставили эксперимент над своими зрителями

Сценаристы одной из серий седьмого сезона сериала «Черное зеркало» придумали способ погрузить зрителей в проблему, с которой сталкиваются персонажи, сообщает «Афиша». Они выпустили две версии серии, в которых незначительно отличаются детали, и заставили спорить о них зрителей. Это соответствуют происходящему на экране.

Персонаж „Bête Noire“ Мария сталкивается со спором на работе по поводу названия сети закусочных, в которой работал ее партнер — коллеги пытаются убедить ее, что она неправильно помнит его, в то время как героиня уверена, что не может перепутать название, поскольку видит кепку с его лого каждый день. В одной из сцен Мария обнаруживает, что оно действительно отличается. Зрителям показали две версии серии, в одной из них правильное название было «Barnie’s», в другой — «Bernie’s».

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В версиях серии отличаются и кепки с логотипами выдуманной закусочной, и диалоги героев во время спора. По сюжету эпизода, как отмечает «Афиша», Мария сталкивается со своей бывшей одноклассницей, которая способная влиять на реальность и ее восприятие с помощью кулона, из-за чего Мария уверена в своей правоте, в то время как она помнит неправильное название.

Смотревшие разные версии зрители оказываются в ситуации, похожей на положение Марии — они уверены в своей правоте по поводу названия, но их оппоненты полностью убеждены в иной точке зрения. Пользователи социальной сети X сравнили эту ситуацию с интернет-спором 2015 года по поводу цвета платья, который разделил пользователей интернета на два спорящих друг с другом лагеря.

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Тогда в Tumblr вышел пост с вопросом о цвете платья — является ли он бело-золотым или сине-черным. При этом оба варианта также оказались верными, увиденный цвет зависел от восприятия окружающих цветов и яркости.