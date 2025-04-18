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Интернет и мемы

Россия обходит запрет на свою пропаганду в Европе

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 17:32

Россия использует уязвимости искусственного интеллекта некоторых чат-ботов, чтобы распространять пропаганду и фейки, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные собственного эксперимента и выводы других исследователей и экспертов.

Журналисты отмечают, что пророссийские нарративы распространяются с помощью уязвимостей в работе алгоритмов ИИ. Этим пользуются распространители российской пропаганды, которые обходят меры защиты платформ, создавая тысячи страниц с фейковой информацией в день. Из-за этого распространяемые Кремлем фейки можно прочитать даже в тех странах, где запрещено вещание некоторых российских СМИ.

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The Washington Post утверждает, что в 2025 году исследователи спросили десять популярных чат-ботов о темах, которые часто использует российская пропаганда для дезинформации, в качестве примера журналисты привели утверждение о производстве американского биологического оружия на территории Украины. Треть от общего числа сгенерированных ИИ ответов повторили его.

Исследователи упоминают также, что созданные Россией пропагандистские фейки распространяются через сеть Pravda — группу сайтов, которые выдают себя за независимые медиа, но на самом деле созданы для тиражирования материалов, которые появляются в российских СМИ, вещание которых запрещено на территории ЕС. Журналисты отмечают, что эти сайты практически никто не посещает, но смысл их существования в том, чтобы попадать в поле внимания агрегаторов поисковых запросов, которые затем используются для обучения ИИ. Pravda способна выпускать до 10 тысяч статей за день.

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В тексте также отмечается, что пользователи также постоянно используют ИИ-механизмы для создания контента, который будет привлекать больше внимания. Это приводит к тому, что объемы информации в мире растут, в то время как ее качество улучшается гораздо медленнее. Россия и Китай, как считают журналисты, используют это для распространения фейковой информации. Это обходится гораздо дешевле, чем создание «фабрик троллей».

Эта проблема свойственна и традиционным лидерам рынка интернет-поисковиков, которые могут использовать собственные продукты для обучения. Госсекретарь США Марко Рубио критиковал Google за то, что чат-бот компании Gemini повторяет утверждения официального Пекина о положении этнических меньшинств страны и его позицию по пандемии коронавируса. Журналисты отмечают, что популярный ChatGPT, видимо, защищен от механизмов распространения пропаганды. В ответ на запрос он не только распознал фейк, но и указал, что он создан российской стороной, и в чем заключается манипуляция.

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