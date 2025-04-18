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Мир

СМИ: российского хоккеиста НХЛ обвинили в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 15:45 | Обновлено: 15:46

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин и владельцы команды выплатили компенсацию девушке, обвинившей хоккеиста в сексуализированном насилии, сообщает The Athletic со ссылкой на источники. Девушка была участницей группы поддержки, но сейчас не работает в клубе, узнали журналисты.

Инцидент произошел в 2023 году сразу после одного из выездных матчей, рассказывала позже чирлидерша «Нью-Йорк Рейнджерс». В отеле, где остановились игроки и персонал команды, Панарин взял смартфон девушки и пообещал вернуть после того, как она зайдет к нему в номер. По словам чирлидерши, Панарин встретил ее в номере и прижал к кровати, но гостье удалось оттолкнуть хоккеиста и выбежать в коридор, забрав свой телефон.

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Журналистам не удалось найти следов обращения сотрудницы «Нью-Йорк Рейнджерс» в полицию. Сообщается, что представителям клуба женщина заявила о сексуализированном насилии через три месяца после инцидента. Это произошло, когда чирлидершу отправили в оплачиваемый отпуск, пишет The Athletic.

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Девушка ушла из клуба, а в августе 2024 года Панарин и владеющая «Нью-Йорк Рейнджерс» компания Madison Square Garden Sports достигли с бывшей чирлидершей соглашения. Со ссылкой на документ The Athletic пишет, что в соглашении были пункты о «неразглашении и непризнании правонарушений». Когда журналисты обратились за подробностями к участникам инцидента, Панарин отказался общаться, а девушка и компания ответили, что «вопрос уже решен».

Представители НХЛ сказали, что знают о случае и «считают вопрос закрытым». О дисциплинарных взысканиях в адрес Панарина или денежных штрафах The Athletic неизвестно.

Четыре года назад бывший тренер Панарина Андрей Назаров рассказал «Комсомольской правде», что хоккеист в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку. Однако НХЛ не нашла «заслуживающих доверия доказательств» правдивости истории.

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