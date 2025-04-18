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Мир

Астрономы обнаружили признаки жизни на экзопланете

2 минуты чтения 02:09 18 апреля

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере планеты K2-18b органические соединения, которые на Земле производят только живые организмы. Ученые называют свое открытие наиболее убедительным доказательством существования внеземной жизни, сообщает газета Financial Times.

Экзопланета была открыта в 2015 году с помощью космического телескопа Kepler. Она в 8,6 раз больше Земли и находится на расстоянии 124 световых лет от Солнечной системы. Предположительно, поверхность K2-18b покрыта жидкой водой, а атмосфера богата водородом, при этом экзопланета находится в обитаемой зоне своей планетной системы.

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В научной статье, опубликованной сегодня в журнале Astrophysical Journal Letters, исследователи сообщили, что с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили в атмосфере планеты высокие уровни диметилсульфида и диметилдисульфида. На Земле эти соединения производятся только живыми организмами, в том числе и морским фитопланктоном.

В статье подчеркивается, что требуется и дальше исследовать данные об атмосфере экзопланеты, а также проверить, могут ли найденные соединения возникать без участия живых организмов.

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«Важно, чтобы мы были глубоко скептически настроены по отношению к нашим собственным результатам, потому что только путем повторных испытаний мы сможем достичь точки, в которой мы будем в них уверены», — заявил Никку Мадхусудхан, профессор астрофизики в Кембриджском университете. Также он уточнил, что получить изображение исследуемой планеты при нынешних возможностях телескопов не удастся.

В 2023 году эта же группа ученых сообщила, что обнаружила в атмосфере K2-18b метан и углекислый газ. Также астрономы упоминали возможное содержание диметилсульфида.

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