EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Отца троих убитых матерью детей арестовали

2 минуты чтения 20:28 | Обновлено: 20:29

Отец троих детей, которых зарубила их собственная мать в городе Канске, рассказал на суде, что избивал ее из-за «отсутствия порядка дома» и «трясущихся от голода» сыновей и дочери. Суд в Красноярском крае отправил мужчину под арест по делу об истязании единственного оставшегося в живых, четвертого ребенка, сообщает издание «NGS24.RU».

В перерыве заседания суда о мере пресечения 40-летний отец по имени Владимир говорил журналистам издания, что «стремился жить с семьей, никуда не убегал, не гулял, не ходил на дискотеки».

Пропущенный вызов
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
Криминал8 минут чтения

Сейчас женщина находится в СИЗО по делу об убийстве своих детей. Она признала свою вину. Следственный комитет писал, что у женщины есть психическое расстройство, но какое именно — в ведомстве уточнять не стали. Она говорила своей сестре, что муж ее систематически избивает, пишет «NGS24.RU». Журналист издания сказал об этом задержанному мужчине, тот ответил, что все это «зависело от состояния семьи».

Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
Криминал6 минут чтения

«Когда видишь, что дома порядок, все хорошо, то и на сердце хорошо. А когда видишь, что дети страдают, трясутся от голода… Если каждый день видеть, что дети кушать хотят, как вы думаете, что со мной будет?» — сказал мужчина.

Жительница Канска 14 апреля зарубила топором сына в возрасте семи месяцев, сына восьми лет и задушила четырехлетнюю дочь. Семилетний сын, который в это время был в школе, остался жив. Позже он рассказал, что отец избивал детей и мать, а ему самому сломал нос. После показаний ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК). Отца задержали.

Семилетнего мальчика временно определили в социальное учреждение. Накануне задержания его отца уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова сказала «NGS24.RU», что выжившего ребенка могут оставить с «любящим отцом» или с бабушкой и дедушкой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек или ИИ?
Интернет и мемы
Человек или ИИ?
Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода»
16:26
Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Общество
Я не занималась сексом со своим парнем больше двух лет
Он страдает из-за этого, и я разрешила ему встречаться с другими девушками. Я асексуальна и стараюсь принять это
00:01
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Общество
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
17:19 17 апреля
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Ради работы в IKEA я бросила все, но это было не зря. Жизнь здесь лучше, чем в России
00:01 17 апреля
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Мир
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
17:00 16 апреля
Я продаю свои нюдсы
Общество
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
00:01 16 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования