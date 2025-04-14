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Криминал

Троих детей зарубили в собственном доме 

2 минуты чтения 15:06 | Обновлено: 15:19

В одном из частных домов в Красноярском крае нашли тела четырехлетней девочки, а также семимесячного и восьмилетнего мальчиков с рублеными ранами. В убийстве подозревают их мать. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, тела трех малолетних детей обнаружили 14 апреля в частном доме по улице Герцена в городе Канске. Сообщается, что у всех детей были рубленные раны «в области головы и различных частей тела».

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По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемой в убийстве стала 29-летняя мать погибших детей. Женщину задержали, в ближайшее время ей изберут меру пресечения на время следствия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. «В рамках расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», — сообщили в СК.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что подозреваемую зовут Валентина, она состояла на учете у психиатра. По данным телеграм-канала, у Валентины остался еще один ребенок — семилетний мальчик, который в день убийства находился у бабушки с дедушкой.

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В начале апреля Следственный комитет Татарстана рассказал, что 27-летняя жительница Казани зарезала своего пятилетнего сына острым предметом. По данным следователей, женщина совершила преступление «в неадекватном состоянии». После этого она сама позвонила в полицию и была задержана, отмечает телеграм-канал «112». По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК). По этой статье подозреваемой грозит до 20 лет колонии. 

В марте Челябинский следком сообщил, что местная жительница пыталась успокоить собственного ребенка с помощью наркотиков и убила его. По версии следствия, женщина «неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына».

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