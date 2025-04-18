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Криминал

Отца зарубленных матерью детей задержали по подозрению в истязании сына

2 минуты чтения 10:10

В Канске задержали 40-летнего отца убитых матерью детей. Мужчину подозревают в систематическом избиении семилетнего сына, который остался в живых, так как на момент убийства сестры и двух братьев находился в школе. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СК.

По версии следствия, с лета 2018 года до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал семилетнего сына, «используя противоправные методы воспитания». Выяснилось, что в трехлетнем возрасте у мальчика был сломан нос. Ребенок часто приходил в школу с гематомами и ссадинами, что подтвердили свидетели, добавили в СК.

По факту произошедшего мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

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По данным следователей, семилетнего мальчика временно определили в социальное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подозреваемый уже ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении семилетнего сына, о чем ранее сообщала прокуратура Красноярского края. Мать убитых детей в настоящее время находится в СИЗО, где в ее отношении будут проводить психолого-психиатрическую экспертизу. Силовики ранее рассказали РИА «Новости», что женщине был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». Семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. 

Следствие полагает, что совершение убийства матерью троих детей стало возможным из-за халатности старшего инспектора по делам несовершеннолетних. По данным СК, инспектор не проводила беседы с врачами и представителями образовательных учреждений, из-за чего не выяснила, что у матери имеются психические расстройства. Также сообщается, что инспектор знала о регулярных побоях семилетнего мальчика со стороны отца, но не сообщила об этом в органы, ограничившись беседой с отцом и однократным визитом в семью.

18 апреля СК сообщил, что по этому факту было возбуждено уголовное дело. Инспектора задержали и предъявили обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). 

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Тела четырехлетней девочки, а также семимесячного и восьмилетнего мальчиков, нашли в частном доме на улице Герцена в Канске 14 апреля. В убийстве детей созналась их мать, которая на допросе заявила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. По данным следствия, обвиняемая отрубила голову своему семимесячному сыну и поставила ее в сервант.

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