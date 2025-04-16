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Криминал

Женщина отрубила голову семимесячному сыну и поставила ее в сервант

2 минуты чтения 14:08

Силовики рассказали подробности убийства в Канске трех малолетних детей, в котором подозревают их мать. По данным следствия, 29-летняя женщина отрубила голову своему семимесячному сыну и поставила ее в сервант. Об этом пишут РИА «Новости».

«Она поместила голову [семимесячного сына] в сервант. Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других детей — в летней комнате», — рассказали информагентству в силовых структурах.

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16 апреля Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК). По данным краевой прокуратуры, во время заседания обвиняемая признала свою вину. 

В Следственном управлении СК по Красноярскому краю сообщили, что женщина «по-прежнему не в себе». Как только она окажется в СИЗО в ее отношении будут проводить психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне следователи заявляли о невозможности начать следственные действия из-за «неустойчивого психоэмоционального состояния» обвиняемой. Отмечалось, что на вопросы следователей она отвечает «не по существу вопроса, отдельными не связанными между собой фразами, в том числе на другие темы».

Силовики рассказали РИА «Новости», что женщине был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». На допросе она заявила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. 

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У женщины остался еще один ребенок — семилетний мальчик, который стал свидетелем последствий жестокого убийства после того, как вернулся из школы. Сама семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец ранее привлекался к административной ответственности за побои в отношении семилетнего сына. Обвиняемая в убийстве — домохозяйка, состоит на учете у психиатра.

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