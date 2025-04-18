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Мир

В США появился клуб молодых отцов

2 минуты чтения 16:35

В Нью-Йорке набирает популярность сообщество молодых отцов Brooklyn Stroll Club. Члены комьюнити выходят на совместные прогулки, обсуждают детское питание, сон и находят единомышленников. Об этом пишет The New York Times.

Основатель Brooklyn Stroll Club — Джо Гонсалес, 32-летний продюсер в креативном агентстве и отец 10-месячного сына по имени Сол. Мужчина утверждает, что идея создать сообщество отцов пришла к нему после безуспешных попыток найти себе друзей, у которых тоже есть дети.

«Мамы уже давно берут на себя эту роль — они великолепно умеют создавать сообщества. У меня в Нью-Йорке почти не было знакомых отцов, и мне очень хотелось найти людей, которые переживают похожий опыт», — рассказал Гонсалес.

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По данным газеты, на сегодняшний день сообщество насчитывает более тысячи участников, многие из них стали близкими друзьями. У Brooklyn Stroll Club есть собственный мерч, а билеты на встречи раскупаются, «как горячие пирожки»: 50 бесплатных слотов в Discord разбирают за считанные минуты, отмечает The New York Times.

«Анонсы очередного мероприятия клуба напоминают начало распродажи кроссовок», — сказал 28-летний Колин Рокер, член сообщества и отец 9-месячного сына по имени Исайя. Он вспоминает, что ему так и не удалось получить бесплатный билет на встречу клуба в феврале.

Рокер утверждает, что рад быть членом Brooklyn Stroll Club, так как «давно искал что-то подобное», но не был уверен, что сможет найти, пока не наткнулся на сообщество в инстаграме.

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31-летний Рене Хименес, отец 19-месячной дочери Обри, поделился, что до вступления в сообщество чувствовал себя очень одиноким.

«Быть частью сообщества мужчин, которые стараются понять, как стать хорошими отцами и разорвать те циклы, которые повторялись годами, — это действительно важно», — отметил он. 

Как пишет газета, молодые отцы чаще всего проводят время прогуливаясь в парке. В холодное время года они собираются на игровых площадках, где слушают музыку, общаются, играют с детьми, кормят и укладывают их спать.

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