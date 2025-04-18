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Мир

СМИ: Азербайджан мог похитить россиянина и вывезти его из страны

2 минуты чтения 19:34

Власти Азербайджана похитили талышского активиста и историка Захираддина Ибрагимова в Екатеринбурге, сообщает независимое региональное издание OC Media со ссылкой на слова его знакомого и адвоката Ибрагимова в Азербайджане.

Журналисты утверждают, что активист является гражданином России, в Азербайджане его обвиняют в госизмене и других преступлениях. Знакомые Ибрагимова считают его похищение согласованным с российскими властями, а адвокат Ибрагимова по назначению заявила, что для судебного процесса в Азербайджане наличие российского гражданства не имеет значения: «Он обвинялся в государственной измене и имел регистрацию в Азербайджане».

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По словам адвоката, Ибрагимов признался в связях с Арменией и получении «от кого-то в Армении 200–400 долларов». Она также отметила, что он несколько лет находился в азербайджанском розыске, как и другие талышские активисты. Адвокат утверждает, что не заметила признаков пыток, а также об отсутствии попыток родственников Ибрагимова связаться с ним.

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OC Media отмечает, что тема прав и культуры талышей является «чувствительной» для властей Азербайджана. Талышских активистов арестовывают, им предъявляют обвинения в государственной измене. В 1993 году в Азербайджане провозглашалось образование Талыш-Муганская автономная республика, которое в публикации названо «сепаратистским». Его лидер также был арестован.

Собеседник журналистов утверждает, что Ибрагимов последний раз пытался посетить Азербайджан в 2014 году, но ему отказали во въезде. В России он стал одним из основателей Центра талышской культуры и Талышской национально-культурной автономии Свердловской области. Также активист вел блог на талышском языке на платформе YouTube.

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